Супербыстрая творожная паска без дрожжей: для тех, кто не хочет весь день стоять на кухне

Вам понадобятся:

Творог - 450 г

Яйца - 5 шт.

Разрыхлитель - 12 г

Ванильный сахар - 10 г

Изюм - 50 г

Клюква - 50 г

Сливочное масло - 150 г

Соль

Для глазури:

Белок - 2 шт.

Сахарная пудра - 200 г

Сок лимона - 2 ст. ложки

Соль - щепотка

Как приготовить творожную паску

Сначала нужно измельчить творог - желательно в блендере, так как масса нужна мелкая и однородная. 4 яйца и 1 желток взбиваем миксером - примерно 2 минуты.

В отдельной миске соединяем творог, взбитые яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли. Все хорошо перемешиваем и добавляем растопленное сливочное масло. Просеиваем муку и разрыхлитель, а потом добавляем их к творожно-яичной массе. Стоит добавлять порциями и хорошо перемешивать.

Далее в тесто добавляем изюм и клюкву. Их нужно заранее помыть и обсушить. Тесто должно получится немного жидким, чтобы выкладывать можно было обычной ложкой.

Формы наполняем тестом наполовину или чуть больше, чем наполовину. Выравниваем ложкой, чтобы поверхность была ровной. Отправляем пасочки в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 40-45 минут. Можно проверить готовность деревянной шпажкой.

Пока паски стынут, делаем глазурь. Высыпаем в миску сахарную пудру, добавляем щепотку соли, белки и 2 столовые ложки сока лимона. Взбиваем миксером 2 минуты.

Потом пасочки окунаем в готовую глазурь. Сверху можно посыпать присыпкой.