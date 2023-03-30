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Супербыстрая творожная паска без дрожжей: для тех, кто не хочет весь день стоять на кухне

Творожная паска без дрожжей (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Рецептов паски существует огромное множество и ежегодно кулинары делятся своими секретами. Можно выпекать паски дрожжевые, воздушные, сырные, с цукатами и без - какая больше нравится по вкусу.

Одним из таких рецептов поделилась фуд-блогер Людмила Борщ. Как сделать творожную паску без дрожжей - читайте ниже.

Вам понадобятся:

  • Творог - 450 г
  • Яйца - 5 шт.
  • Разрыхлитель - 12 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Изюм - 50 г
  • Клюква - 50 г
  • Сливочное масло - 150 г
  • Соль

Для глазури:

  • Белок - 2 шт.
  • Сахарная пудра - 200 г
  • Сок лимона - 2 ст. ложки
  • Соль - щепотка

Как приготовить творожную паску

Сначала нужно измельчить творог - желательно в блендере, так как масса нужна мелкая и однородная. 4 яйца и 1 желток взбиваем миксером - примерно 2 минуты.

В отдельной миске соединяем творог, взбитые яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли. Все хорошо перемешиваем и добавляем растопленное сливочное масло. Просеиваем муку и разрыхлитель, а потом добавляем их к творожно-яичной массе. Стоит добавлять порциями и хорошо перемешивать.

Далее в тесто добавляем изюм и клюкву. Их нужно заранее помыть и обсушить. Тесто должно получится немного жидким, чтобы выкладывать можно было обычной ложкой.

Формы наполняем тестом наполовину или чуть больше, чем наполовину. Выравниваем ложкой, чтобы поверхность была ровной. Отправляем пасочки в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 40-45 минут. Можно проверить готовность деревянной шпажкой.

Пока паски стынут, делаем глазурь. Высыпаем в миску сахарную пудру, добавляем щепотку соли, белки и 2 столовые ложки сока лимона. Взбиваем миксером 2 минуты.

Потом пасочки окунаем в готовую глазурь. Сверху можно посыпать присыпкой.

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать паску по рецепту легендарной Дарии Цвек.

А также рассказывали о том, как испечь паску по "бабушкиному" рецепту.

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