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Суперобладнання проти ворога: ЗСУ отримали нові найпотужніші вогнемети

Автор: Людмила Жукова

На озброєння ЗСУ передали потужну зброю

Українські бійці ВСУ отримають у своє розпорядження нові потужні вогнемети. Вони можуть вражати супротивника з відстані один кілометр. Укроборонпром передав Міністерству оборони партію з декількох сотень такої зброї. Про це написали в прес-службі відомства.

Вогнемети розробляли і тестували фахівці державного науково-дослідного Інституту хімічних продуктів, який входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Минулого їх перевірили і вони показали себе з кращого боку.

"Це реактивні піхотні вогнемети високоефективні для прицільного поразки легкої броньованої техніки і супротивника, який знаходиться в укритті на відстані до одного кілометра", - розповів директор Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів Володимир Щербань.

Скріншот (ukroboronprom.com.ua)

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Вогнемети називаються РПВ-16. На підприємстві представили їх модернізовану, полегшену версію. Вона буде зручною та ефективною при виконанні бойових завдань Сил спеціальних операцій, спецпідрозділів СБУ та розвідувальних підрозділів десантно-штурмових військ.

"Випробування модернізованого вогнемета також пройшли успішно, у чому особисто переконалися були присутні представники міністерства оборони, Національної гвардії України, Генерального штабу та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ми розраховуємо, що цей виріб не залишиться без уваги", - додав Валентин Щербань.

РПВ-16 - це український реактивний піхотний вогнемет одноразового використання з боєприпасами об'ємного вибуху, розробка Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів.

Як ми раніше писали, ВСУ отримають суперобладнання для відстеження та знищення ворога.

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