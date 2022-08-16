У супермаркеті Києва продають гречку за рекордною ціною: такого ще не було

Скільки коштує рекордна гречка

Так, в одному з магазинів столиці продається гречана крупа за 168 гривень за 800 грамів. Таким чином кілограм виходить 210 гривень.

Аналітики повідомляють, що такої "золотої" ціни на продукт більше ніде не спостерігається. Наприклад, гречка торгової марки "Хуторок" 800 г в торговій мережі Метро доступна по 79,50 грн/кг. У магазинах мережі Ашан вона представлена по 84,90 грн/кг.

У мережі "Сільпо" гречку ТМ "Ситий двір" можна купити 88,99 грн/кг. Продукція ТМ "Премія" продається по 97,49 грн/кг.

Крупа від виробника "Вінницький мельник"коштує 109 грн/кг. Мережа супермаркетів АТБ пропонує гречку тільки власної торгової марки "Розумний вибір" - по 91,90 грн/кг.

У Києві продають гречку по 168 гривень (фото: t.me/truexanewsua)

Ціни на гречку в Києві вражають

Так, мешканці столиці повідомляють, що бачать товар у магазинах за космічною ціною. Наприклад, є навіть ціна 183 гривні за 800 г крупи. Люди в соцмережах пишуть, що просто в шоці від такої тенденції щодо подорожчання.

"Скоро гречка буде дорожчою, ніж червона ікра", - іронізують кияни.

У столиці гречка дорожчає дедалі більше (соцмережі)

Що буде з цінами на гречку далі?

Міністр агрополітики й продовольства України Микола Сольський повідомив, що незабаром ціни на гречку можуть сильно впасти, тому не слід зараз нею запасатися.

"Гречки засіяно більше, ніж ми очікували. Всі цінові коливання, на мою думку, тимчасові. Є великі очікування, що ціни будуть значно нижчими, ніж всі очікують", - зазначив він.