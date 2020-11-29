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Супермаркет у Харкові втрапив у гучний скандал через кекс за "космічною" ціною

Автор: Анжеліка Галушко

У харківському супермаркеті помітили недешевий кекс 

Українські супермаркети не перестають дивувати своїми "сюрпризами", як не миші у продуктах, то протермінований товар. Цього разу в центрі скандалу один із супермаркетів Харкова.

Як повідомляється в Telegram-канал "Народний Ревізор", у крамниці продають кекс за ціною майже дві тисячі гривень. Незвично дорогу випічку помітили покупці, які й повідомили про інцидент.

"Знижки для бідних, ми знайшли елітний кекс з відповідною ціною", - йдеться в повідомленні.

Підписники припускають, що імовірно, під час друку цінника помилилися. Згодом у Мережі користувачі зауважили, що на ціннику вибита ціна за 160 штук. Але варто зауважити, що у коробці на фото лише один кондитерський вибір.

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Покупців спантеличив цінник (фото: /t.me/RevizorNarodnii/Народний Ревізор)

Нагадаємо, в одному з супермаркетів Києва на полицях поруч з продуктам помітили, як бігала миша.

Також раніше ми писали, що в одному з магазинів Одеси чоловік придбав вівсянку з "сюрпризом". У каші були двоє живих дитинчат миш.

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