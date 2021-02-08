Український супермаркет потрапив у скандал: розважав покупців змученою твариною
У супермаркеті Харкова знущалися над твариною (колаж РБК-Україна)
В супермаркеті Харкова "РОСТ" клієнтів вирішили розважати за допомогою тварини на повідку. Так магазин у співпраці з контактним зоопарком вирішив привернути до себе увагу відвідувачів. Але вийшло навпаки.
Про це повідомили на сторінці UA Animals Facebook.
В супермаркеті посадили на поводок маленького змученого левеня і пропонували фотографуватися всім бажаючим.
"Чергове дно пробито. Вважаємо, що це садизм і жахливий несмак. Готуємо від ОО заяву в поліцію й екоінспекцію", - повідомили автори поста на сторінці в соцмережі.
У харківському супермаркеті клієнтів розважали змученою твариною(фото: facebook.com/UAnimals.official)
В коментарях через дії супермаркету зчинився справжній скандал.
- Бідна нещасна тваринка. Вона має жити на волі, а не піддаватися знущанню.Такий жах тільки на Україні. Нема такого жахіття в ніякій цивілізованій державі. Ганьба.
- Мабуть, не чули історій про тварин, яких це все задовбали.
- Коли наша держава стане цивілізованим? Коли вже наші люди стануть розумними, цивілізованими людьми, а не дикунами? А чому не посадили на ланцюг дитини і не водили по магазину? Смішно ж було б і цікаво! Давайте.. Люди, схаменіться вже!!
- Який жах, душевний сум - стосовно братів найменших! Організатори й решта, що цяцькаються з тваринами у неволі - істоти. Країна, яка погано відноситься до тварин завжди буде злочинною та убогою. Лев Толстой.
- Якісь хворі на голову, як мінімум - це небезпечно, не кажучи вже про стрес для тварин.
Нагадаємо, що в зоопарку під Черніговом тигр загриз чоловіка.