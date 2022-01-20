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Всі Суперповні 2022: коли чекати особливий Місяць, і в чому його небезпека

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Четвер 20 січня 2022 21:00
Всі Суперповні 2022: коли чекати особливий Місяць, і в чому його небезпека Фото: Всі суперповні 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Суперповня - це особлива повня, під час якої Місяць знаходиться в перигеї - максимально близько до нашої планети. Диск супутника здається більше, яскравіше, також посилюється і енергія Місяця. Найчастіше періоди суперповні називають негативними, але не завжди.

Всього в 2022 році нас чекає три суперповні, пише SlovoFraza.

14 червня - Суперповня у Стрільці

Астрологи кажуть, що повний місяць у Стрільці не є дуже небезпечним, але його максимальне наближення до Землі в цей день буде точно не найсприятливішим.

У цей день краще не вирушати в дорогу, не міняти різко обстановку, не робити дорогі покупки в інтернеті. Займіться спокійними домашніми справами і робочими обов'язками.

13 липня - Суперповня у Козерозі

Це буде час істотного енергетичного дисонансу, адже така комбінація не дуже гармонійна. Через сильне наближення місяця до Землі негативна енергія світила буде більш небезпечною, ніж зазвичай.

У цей день краще не займатися складними справами, а присвятити час буденним заняттям або відпочинку.

12 серпня - Суперповня у Водолії

Вважається, що такий стан найспокійніший. День в цілому складно назвати поганим, але все ж астрологи рекомендують обмежити себе найнагальнішими справами.

У цей день небажано ризикувати, витрачати багато грошей, з'ясовувати стосунки з близькими і колегами по роботі.

Раніше ми писали, в чому особливість першого в 2022-му році "вовчого" повного місяця в січні.

Також астролог попередила про період ретроградної Венери, розповівши, кому вона принесе удачу, а кому - ні.

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