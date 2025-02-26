"Подарки" для России от УЕФА в виде "фантомных" баллов за еврокубки, в которых команды РФ не выступают, имеют большое значение в контексте рейтинга и возможного будущего представительства российских клубов на евроарене. К примеру, благодаря этим баллам, которые российская ассоциация получает уже третий год подряд, она теоретически сможет обогнать в общей таблице Украину.

В частности, за текущий сезон УЕФА насчитало отстраненным от всех европейских футбольных соревнований россиянам 4,333 балла.

Следовательно, после официального подтверждения этой информации, Россия закрепится на 26 месте, а Украина сезон 2025/2026 начнет на 27 строчке.

Какие последствия имеет эта ситуация

Положение в таблице коэффициентов определяет представительство стран в еврокубках. Это означает, что в будущих сезонах российские клубы могут иметь больше мест в еврокубках, если их вернут к участию.

Это решение УЕФА вызвало критику, особенно со стороны украинских болельщиков и экспертов, которые считают несправедливым начисление баллов стране, чьи клубы отстранены от соревнований.

Однако, стоит добавить, что вопрос возвращения России в европейский футбол пока не стоит на повестке дня. В частности, об этом недавно заявлял почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"В 2025 году [Россия] никуда не вернется, это однозначно... Позиция Трампа и Америки никакого отношения к УЕФА не имеют. К сожалению, пока что там превалируют антироссийские настроения", - сказал Колосков в комментарии одному из пропагандистских российских каналов.