Суперудобрение без химии: 8 секретов идеального компоста за 2 недели

Важность размера

Размер вашей компостной кучи играет важную роль, особенно если вы хотите получить быстрый компост. Большая куча лучше удерживает тепло, что ускоряет разложение материалов. Оптимальный размер кучи должен быть примерно 1,2 - 1,5 метра в длину и высоту.

Поддержание влажности

Для превращения органических материалов в компост необходима вода, поэтому важно следить за влажностью компостной кучи. Новый компост требует больше воды, чем частично разложившийся. Расположение компостной кучи у источника воды упростит сохранение нужной влажности.

Использование термометра

Компостный термометр поможет контролировать процесс компостирования. Лучшая температура для компоста составляет 50-75 градусов Цельсия, поэтому термометр поможет обеспечить идеальные условия для компостирования.

Создание компоста - это почти химический эксперимент с научным оборудованием (фото: Stockcake.com)

Использование брезента

Хотя важно сохранять влажность компостной кучи, ее чрезмерная влажность нежелательна. Накрытие кучи брезентом может ускорить процесс компостирования, защищая от избытка воды во время дождя и поддерживая внутреннюю температуру в диапазоне 55-70 градусов Цельсия, что является идеальным для компостирования.

Выбор материалов

Некоторые материалы разлагаются быстрее других. Для быстрого компостирования используйте материалы, богатые азотом, например кофейную гущу, обрезки травы и даже пиво, которые могут ускорить процесс разложения.

Добавление грунта

Не ограничивайтесь только кухонными отходами. Добавление почвы полезно для ускорения компостирования, поскольку почва богата микробной активностью. Соблюдайте правила 45-45-10: 45% зеленого материала, 45% сухого материала и 10% почвы.

Измельчение материалов

Большие куски компостных материалов, такие как дерево или листья, разлагаются медленнее меньших. Измельчение увеличивает площадь поверхности, делая материал более доступным для бактерий, что ускоряет разложение.

Лучшие частицы для компостирования должны быть менее 5 сантиметров в наибольшем измерении (фото: Stockcake.com)

Регулярное перемешивание

Для разложения компоста необходим кислород, а также перемещение материалов с краев кучи в центр. Регулярное перемешивание, например с помощью вил или лопаты, поможет ускорить процесс компостирования.