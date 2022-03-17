Швидкі дріжджові пиріжки, які не черствіють: вчимося готувати "мілашино тісто"

Для тих, хто боїться дріжджового тіста через його примхливість, трудомісткість і велику кількість часу на підготовку, відмінна новина. З'явився рецепт швидких дріжджових пиріжків, які готуються з так званого "мілашиного тіста".

"Тісто виходить незрівнянним, з нього можна приготувати пироги і пиріжки в духовці з будь-якою начинкою. Пиріжки з цього тіста виходять м'які, пухові, не черствіють на наступний день", - хвалиться блогер.

Інгредієнти:

Дріжджі сухі - 1 пакетик (10 г сухих або 25-30 г свіжих)

Сіль - 1 ч. л.

Цукор - 2 ст. л.

Яйце куряче - 1 шт.

Молоко - 250 г

Олія - 6 ст. л. (100 г)

Борошно - 500 г

Скріншот: ось такими будуть наші пиріжки в духовці

Покрокове приготування пиріжків

Увімкніть духовку прогріватися до 180 градусів. У глибоку миску влийте тепле молоко, додайте яйце, сіль, цукор і дріжджі, розмішайте віночком. Влийте олію і добре перемішайте.

Просійте 400 г борошна, перемішайте ложкою або лопаткою.

Решта 100 г просійте на стіл, перекладіть тісто. Поступово додаючи борошна, замісіть м'яке тісто, поки воно не почне відставати від рук і столу (протягом 3-5 хвилин). Не "забивайте" тісто борошном, може піти не вся мука.

Тісто покладіть в миску, накрийте харчовою плівкою, потім обмотайте миску у великий махровий рушник. Вимкніть духовку, поставте в неї тісто на решітку на 20-25 хвилин.

Після вистоювання дістаньте тісто з духовки, викладіть на стіл, присипаний борошном. Зберіть його в кулю, накрийте харчовою плівкою і дайте відпочити 5 хвилин. Духовку знову увімкніть розігріватися до 180 градусів.

Розділіть тісто на 20-22 частини, підкатайте в кульки. Накрийте кульки харчовою плівкою, щоб вони не завітрювалися.

Кожну кульку розкачайте в корж, покладіть начинку і добре скріпіть краї, формуючи пиріжок. Викладіть пиріжки на деко, вистелене пергаментом, накрийте пиріжки харчовою плівкою або рушником, щоб вони не завітрювались, залиште на 5-15 хвилин. Змастіть пиріжки жовтком, змішаним з невеликою кількістю молока.

Випікайте пиріжки 17-20 хвилин при 180 градусах. Готові пиріжки дістаньте з духовки, збризніть водою за допомогою пульверизатора або просто змастіть пензликом. Накрийте рушником і залиште хвилин на 10-15 хвилин.