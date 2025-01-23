Суп с артишоками и капустой кейл: рецепт легкого блюда для обеда и перекуса

Что нужно для супа с артишоками

Для того, чтобы приготовить легкое первое блюдо с капустой кейл, необходимы такие ингредиенты:

вода - 2,5-3 л

капуста кейл - 1 пучок

консервированная белая фасоль - 2 банки по 540 мл

артишоки - 2 банки по 398 мл

морковь - 3 шт.

сельдерей - 4 стебля

лук (крупный) - 1 шт.

чеснок - 6 зубчиков

пармезан - по вкусу

оливковое (или подсолнечное) масло - 3-4 ст. л.

тимьян - 1 ч. л.

орегано - 1 ч. л.

хлопья чили - 0,5 ч. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

петрушка - 1 пучок

лимонный сок - из 2 лимонов

Как готовить суп с артишоками и капустой кейл

Для того, чтобы приготовить суп с артишоками без мяса, почистьте и измельчите лук и чеснок. Морковь нужно почистить и нарезать полукольцами, а сельдерей - помыть и нарезать кружочками.

В кастрюле с толстыми стенками нагрейте масло, всыпьте морковь, сельдерей и лук. Перемешайте ингредиенты и тушите их примерно 5 минут, на среднем огне. Время от времени овощи следует помешивать.

После этого добавьте чеснок, орегано, тимьян и хлопья чили. Еще раз перемешайте ингредиенты, протушите их около 30 секунд, после чего добавьте фасоль.

Если для супа используется консервированная фасоль, ее нужно промыть под проточной водой, чтобы убрать лишнюю соль.

Как готовить суп с фасолью и артишоками (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Залейте фасоль водой; по желанию можно добавить кубик бульона. Капусту кейл нужно промыть и нарезать листья на небольшие кусочки. Стебли капусты не используются для супа.

Также кейл можно заменить на белокочанную капусту или на шпинат. Во втором случае ингредиент следует добавлять в конце приготовления.

Суп нужно довести до кипения и проварить еще 10 минут, до размягчения овощей. Чтобы сделать блюдо более густым, можно перебить в блендере несколько охлажденных черпаков блюда, а затем смешать смесь с жидким супом в кастрюле.

Добавьте в суп капусту, а через 2-3 минуты бросьте артишоки, разделив их на небольшие кусочки. Вместо артишоков в суп также можно добавить маринованные огурцы.

Как готовить овощной суп с капустой кейл (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Перемешайте овощной суп, добавьте соль по вкусу и доведите блюдо до кипения. Проварите суп примерно 2-3 минуты, а тем временем нарежьте промытую петрушку.

Добавьте в готовое блюдо нарезанную зелень и лимонный сок. Поскольку предпочтения отличаются, лимонный сок необходимо добавлять понемногу, пробуя блюдо на вкус. Присыпьте овощной суп с фасолью натертым сыром - и блюдо можно подавать к столу.