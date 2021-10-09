Сумську розлютили її сусіди: "от як тут не матюкатися" (фото)
Акторка, народна артистка України Ольга Сумська поскаржилася на своїх сусідів. Зокрема, вона показала, на що перетворилися її два дні тому вимиті вікна.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Так, знаменитість показала, як сусіди замастили їй вікна на балконі квартири. Обурена зірка додала, що вікна нещодавно вимили й от вони знову брудні.
"От як тут не матюкатися, друзі? Буквально два дні тому клінінгова компанія помила вікна і подивіться, що наші сусіди зробили з усім балконом. Обі*рали всі вікна. Я не знаю, що робити. Люди миють вікна, а нам їх загиджують. Боже, ну це жах!", - сказала Ольга.
Окрім того, вона зазначила, що тепер їй знову довелося викликати клінінгову компанію.
Ольга Сумська поскаржилась на сусідів (instagram.com/olgasumska)
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