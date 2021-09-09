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Сумська розповіла про "неадеквата", який її переслідував: писав доньці та чатував біля будинку

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Четвер 09 вересня 2021 17:03
Сумська розповіла про "неадеквата", який її переслідував: писав доньці та чатував біля будинку Ольга Сумська розповіла про "неадеквата" (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська актриса Ольга Сумська розповіла про переслідування, які дивом не закінчилися трагедією. Зокрема, один з фанатів нав'язливо писав зірці та навіть її молодшій доньці у соціальних мережах і чатував біля під'їзду.

Про це акторка розповіла у студії програми "Стосується кожного".

Актриса пройшла на проєкт у ролі зіркового експерта де обговорювали переслідувача дівчинки з Запорізької області, якій погрожує дорослий чоловік. Сумська пояснила, що соціальні мережі можуть бути дуже небезпечними, адже існує багато "неадекватів".

Яка ситуація трапилась з зіркою

Також вона поділилась своєю історію, як колись страждала від переслідування. Зірці у соціальних мережах писав "неадекват", він запрошував її у гості та зізнавався у симпатії. Сумська каже, що чоловік був ввічливим, однак акторка запідозрила небезпеку, коли він почав писати не тільки їй, а й і молодшій доньці.

Окрім того, "неадекват" наполегливо чатував біля будинку Ольги Сумської. Одного разу біля під'їзду вона побачила чоловіка, який підійшов до неї й представився. Тоді вона зрозуміла, що це наполегливий фанат і їй дуже стало страшно.

Уся ця ситуація дуже моторошна, адже чоловік писав їй, її доньці та дізнався адресу акторки.

Сумська від "неадеквата" на щастя не постраждала. Акторка не стала розповідати, чим закінчилася історія з переслідуванням, проте зазначила, як важливо берегти себе та своїх дітей від дивних та нав'язливих фанатів у соціальних мережах.

Раніше ми повідомляли, що 55-річна Сумська поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Зірці довелося багато від чого відмовитися.

Також ми розповідали, що Сумська захопила оголеним фото, зробленим в особливий період.

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Ольга Сумська
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