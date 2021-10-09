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Сумскую разозлили ее соседи: "вот как тут не материться" (фото)

Новина українською →
Суббота 09 октября 2021 22:25
Сумскую разозлили ее соседи: "вот как тут не материться" (фото) Ольга Сумская пожаловалась на соседей (instagram.com/olgasumska)
Автор: Тетяна Самарук

Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская пожаловалась на своих соседей. В частности, она показала, во что превратились ее два дня назад вымытые окна.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Так, знаменитость показала, как соседи замазали ей окна на балконе квартиры. Возмущенная звезда добавила, что окна недавно вымыли и вот они снова грязные.

"Вот как тут не материться, друзья? Буквально два дня назад клининговая компания помыла окна и посмотрите, что наши соседи сделали со всем балконом. Обо*рали все окна. Я не знаю, что делать. Люди моют окна, а нам их загаживают. Боже, ну это ужас!",- сказала Ольга.

Кроме того, она отметила, что теперь ей снова пришлось вызывать клининговую компанию.Сумскую разозлили ее соседи: &quot;вот как тут не материться&quot; (фото)

Сумскую разозлили ее соседи: &quot;вот как тут не материться&quot; (фото)Сумскую разозлили ее соседи: &quot;вот как тут не материться&quot; (фото)Ольга Сумская пожаловалась на соседей (instagram.com/olgasumska)

Ранее мы сообщали, что Сумская рассказала о "неадеквата", который ее преследовал.

Также мы писали, что 55-летняя Сумская пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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Ольга Сумская
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