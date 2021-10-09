Сумскую разозлили ее соседи: "вот как тут не материться" (фото)

Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская пожаловалась на своих соседей. В частности, она показала, во что превратились ее два дня назад вымытые окна.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

Так, знаменитость показала, как соседи замазали ей окна на балконе квартиры. Возмущенная звезда добавила, что окна недавно вымыли и вот они снова грязные.

"Вот как тут не материться, друзья? Буквально два дня назад клининговая компания помыла окна и посмотрите, что наши соседи сделали со всем балконом. Обо*рали все окна. Я не знаю, что делать. Люди моют окна, а нам их загаживают. Боже, ну это ужас!",- сказала Ольга.

Кроме того, она отметила, что теперь ей снова пришлось вызывать клининговую компанию.

Ольга Сумская пожаловалась на соседей (instagram.com/olgasumska)