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Божевільний дім: український канал знову зганьбився через Зеленського

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Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації з коронавірусом в Україні знову потрапило у скандал

Коронавірус в Україні став причиною того, що Володимир Зеленський щодня звертається до громадян країни з інформацією про епідемію. Транслюються його звернення з головним каналах, а також у соціальних мережах. Український телеканал ICTV знову потрапив у скандал через появу невідповідних титрів на екрані. На цей раз телеканал назвав звернення президента "Божевільним дім".

Телеканал ICTV знову помилився з титром під час трансляції звернення президента України Володимира Зеленського – тепер звернення глави держави підписали титром "Х/ф "Божевільний дім". Про це розповів у себе на каналі Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко.

Ймовірно, причиною конфузу стало те, що режисери не встигли змінити титр на екрані, коли включили звернення президента в той час, як в мережі мовлення був заявлений художній фільм.

"На ICTV знову звернення президента з натяком. Божевільний дім якийсь", - прокоментував конфуз депутат.

Український канал зганьбився зі зверненням Зеленського (фото: Telegram)

Нагадаємо, що раніше під час серйозної промови президента на телеканалі ICTV стали з'являтися дивні титри, схожі на текстове озвучення серіалу.

"Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Пробачте мені, якщо зможете...", "Белла Осмаловська", "Чому надруковано, чому не від руки", "Крістіане, подай драбину!", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору", - такі субтитри були накладені на звернення Зеленського.

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