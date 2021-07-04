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Шалені гроші: скільки заробила збірна України на Євро 2020

Автор: Роман Мирончук

Збірна України завершила свій виступ на Євро 2020 після поразки від Англії у чвертьфіналі. Попри те, що підопічні Андрія Шевченка програли в суху 4:0, сьогодні, 4 липня, команду зустрічали в аеропорту "Бориспіль" захоплені вболівальники. При цьому на чемпіонаті Європи команда заробила 16 мільйонів євро.

Про це повідомляє iSport.ua.

У підсумкову суму виплат від УЄФА входить:

  • участь у фінальній стадії Євро 2020 - 9,25 мільйона євро;
  • перемога над Північною Македонією (2:1) - 1,5 мільйона євро;
  • вихід в 1/8 фіналу турніру - 2 мільйони євро;
  • вихід в 1/4 фіналу турніру - 3,25 мільйона євро.

Зазначимо, збірна України вперше в історії змогла вийти не тільки в плей-офф чемпіонату Європи, а й дійти до 1/4 фіналу. Таким чином Україна на Євро 2020 увійшла до вісімки найсильніших команд Європи.

Україна також встановила багато рекордів в матчі зі Швецією. Наприклад, Форвард збірної України Артем Довбік увійшов в історію чемпіонату Європи, як той, хто забив найпізніший переможний гол (120:37). До цього рекорд належав французові Мішелю Платіні. Він забив гол на Євро 1984 у ворота Португалії на 118 хвилині.

Нагадаємо, що програш Англії прокоментували вболівальники, громадські та культурні діячі, політики і самі спортсмени.

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