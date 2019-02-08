Поліція відкрила справу по ДТП з постраждалою патрульною в Києві

Фото: ДТП в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Чиновника Голосіївської РДА підозрюють у порушенні ПДР

Поліція завела справу на першого заступника голови Голосіївської районної державної адміністрації Києва Юрія Ткаченка за ДТП, в якому постраждала патрульна поліцейська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що Ткаченко, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, відмовився від тесту. Його доставили до нарколога, однак здати аналізи чиновник теж відмовився. На нього в підсумку склали адміністративні матеріали, а за фактом ДТП порушили справу ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора ввечері Ткаченко за кермом автомобіля BMW протаранив машини Skoda і Nissan, які потрапили в ДТП. Крім того, в результаті інциденту постраждала патрульна, яка оформляла аварію. Її госпіталізували з переломом ноги. Також за допомогою до лікарів звернулися дві жінки, які перебували у Skoda, їм надали допомогу без госпіталізації.

Відзначимо, в липні звільнили голову Перечинської райдержадміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, який влаштував п'яну смертельну ДТП. Тоді в результаті зіткнення загинули дві жінки.