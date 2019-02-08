Заступника голови РДА, який збив патрульну у Києві, звільнили

Фото: Юрій Ткаченко (kyivcity.gov.ua)

Чиновника звільнили відповідно до статті 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Голосіївської райдержадміністрації Юрія Ткаченка, який у нетверезому стані наїхав на патрульну поліцейську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, одразу після повідомлення про інцидент Кличко доручив голові Голосіївської райдержадміністрації терміново подати документи, необхідні для звільнення Ткаченка.

"Такі держслужбовці, ще й на керівних посадах, працювати не повинні і не будуть! Тут жодних інших думок немає. Тому Ткаченко звільнений ще до того, як встиг протверезіти", – зазначив Кличко.

Повідомляється, що пізно ввечері у четвер голова Голосіївської РДА Олександр Настасенко направив Кличку документи необхідні для зняття Ткаченка з посади. Мер Києва одразу їх погодив і звільнив Ткаченка.

У документі йдеться про те, що чиновник звільнений відповідно до статті 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та враховуючи вчинення 7 лютого 2019 року резонансної дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, вчора ввечері Ткаченко за кермом автомобіля BMW протаранив машини Skoda і Nissan, які потрапили в ДТП. Крім того, в результаті інциденту постраждала патрульна, яка оформляла аварію. Її госпіталізували з переломом ноги. Також за допомогою до лікарів звернулися дві жінки, які перебували у Skoda, їм надали допомогу без госпіталізації.

РБК-Україна писало, що поліція завела справу на першого заступника голови Голосіївської районної державної адміністрації Києва Юрія Ткаченка за ДТП.