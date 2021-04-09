Під Сумами 13-річна школярка зацькувала вчителів: тримала в страху всю школу

У Конотопі Сумської області 13-річна школярка зацькувала вчителів школи, в якій навчалася. Виявилося, що це не перший скандал з дитиною через поведінку. За підлітка до відповідальності поліція залучила матір дівчинки.

Скандал в школі Конотопа

В кінці 2020 року всі ЗМІ та соціальні мережі облетіло відео, на яких учитель досить у грубій формі скручує дівчинку-підлітка і виштовхує за двері. Відео в мережі опублікувала 13-річна школярка. Її мати звернулася в поліцію, але вчитель написав зустрічну заяву.

З'ясувалося, що підліток на уроці грала мобільним телефоном, демонстративно ігнорувала зауваження і постійно зривала уроки. Поліція перевірила всі дані та виявила, що з боку педагога жодних грубих порушень не було. Виробництво по ньому закрили.

Школярка виявилася не жертвою

Проте в ході розслідування виявилося, що учениця систематично піддавала булінгу не тільки цього педагога, але й інших вчителів у школі.

"Було встановлено, що причиною конфлікту виявилася 13-річна школярка. Це не перший випадок сварки з вчителем, адже вона конфліктувала практично зі всіма педагогами школи", - повідомили в поліції.

Покарання за доньку понесе мама

Оскільки дівчинка не досягла 16-річного віку, то за рішенням суду до адміністративної відповідальності притягнули її матір.

Дівчинку перевели в цю школу два роки тому і за кілька місяців вона довела педагогів до того, що вони просили батьків перевести дитину в інший навчальний заклад. Раніше вона навчалася в міській гімназії, звідки її довелося перевести через проблемну поведінку.

Як повідомляли в школі, дівчинку вже добре знають в кримінальній поліції та службі у справах дітей.

У Конотопі 13-річна дівчинка зацькувала педагогів школи