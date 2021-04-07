Під Донецьком школярки побили дівчинку і загнали без одягу у водойму

В Донецькій області група школярок-підлітків побили свою однокласницю. Але цього їм здалося мало, тож дівчинку змусили купатися голяка в водоймі.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Торецьк (Бахмутський район) 4 квітня.

При цьому школярки знімали свої дії на камеру мобільного телефону, викладаючи це в соцмережі. Правда пізніше це було видалено.

"14-річна школярка разом з подругами запросила до водойми свою однокласницю, на яку тримала особисту образу. Спочатку дівчата ображали потерпілу, а після - завдали їй тілесні ушкодження і змусили купатися оголеною у водоймі. У результаті зазначених дій дівчина отримала рани обличчя та голови", - йдеться в повідомленні.

Зараз подію розслідує Бахмутська окружна прокуратура. Щодо правопорушниць розпочато кримінальне провадження за частиною 2, ст. 126 КК України.

Правоохоронці продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини події.