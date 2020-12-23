Під Сумами вчитель силою виштовхав 14-річну школярку з класу

Під Сумами вчитель силою виштовхав ученицю 8 класу з уроку (ілюстративне фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

У Конотопі Сумської області вчитель креслення школи №5 зчепився з ученицею 8 класу та силою виштовхав її з кабінету під час уроку. Скандальне відео потрапило в мережу і викликало бурхливу реакцію.

Мати 14-річної дівчинки вже написала заяву в поліцію. При цьому вчитель подав зустрічну заяву. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Завуч школи в телефонному режимі розповів, що дівчинці мама заборонила розмовляти з журналістами, а вчитель пообіцяв все розповісти після закінчення перевірки.

Але через деякий час пояснення педагога з'являється в соцмережах. Чоловік розповів, що школярка зривала урок і ніяк не реагувала на його зауваження. Йому нічого не залишалося, як зателефонувати мамі.

В кінці розмови з мамою, вона послала вчителя на три букви. За словами викладача, це можуть підтвердити однокласники дівчинки. Коли вчитель спробував забрати у дівчини телефон, вона накинулась на нього і почала дряпатися, битися і розкидати стільці і парти.

Під Сумами вчитель силою виштовхав ученицю 8 класу з уроку (відео: YouTube)

"Мені довелося взяти її за куртку і виштовхати з класу", - розповів викладач. При цьому він вибачився за свою поведінку і закликав колег не робити його помилку.

Заступник директора школи хоч і визнає, що його колега діяв непрофесійно, але виправдовує його. Він також розповів, що дівчинка перевелася в їх школу 2 роки тому. При цьому через проблемну поведінку батьків вже просили забрати свою доньку в інший навчальний заклад, але вони відмовилися.

Дівчинку перевели з міської гімназії в нову школу через її поведінки. Заступник директора школи також розповів, що дівчинку знають в кримінальній поліції та службі у справах дітей.

Учні кажуть, що вчитель хороший, спокійний і вони навіть не уявляють, як його так можна було розлютити. Один школяр розповів, що 14-річна учениця одного разу навіть напала на учня.

Вчителю загрожує, найменше - це догана, а от дівчинку за поведінку покарати не можуть.

Нагадаємо, в ліцеї під рівним педагог жорстко карав школярів, але вони за нього заступилися.

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