Под Сумами 13-летняя школьница затравила учителей: в страхе держала всю школу

В Конотопе Сумской области 13-летняя школьница затравила учителей школы, в которой училась. Оказалось, что это не первый скандал с ребенком из-за поведения. За подростка к ответственности полиция привлекла мать девочки.

Скандал в школе Конотопа

В конце 2020 года все СМИ и социальные сети облетело видео, на которых учитель довольно в грубой форме скручивает девочку-подростка и выталкивает за дверь. Видео в сети опубликовала 13-летняя школьница. Ее мать обратилась в полицию, но учитель написал встречное заявление.

Выяснилось, что подросток на уроке играла мобильным телефоном, демонстративно игнорировала замечания и постоянно срывала уроки. Полиция проверила все данные и обнаружила, что со стороны педагога никаких грубых нарушений не было. Производство по нему закрыли.

Школьница оказалась не жертвой

Однако в ходе расследования обнаружилось, что ученица систематически подвергала буллингу не только этого педагога, но и других учителей в школе.

"Было установлено, что виновницей конфликта оказалась 13-летняя школьница. Это не первый случай ссоры с учителем, ведь она конфликтовала практически со всеми педагогами школы", - сообщили в полиции.

Наказание за дочку понесет мама

Так как девочка не достигла 16-летнего возраста, то по решению суда к административной ответственности привлекли ее мать.

Девочку перевели в эту школу два года назад и за несколько месяцев она довела педагогов до того, что они просили родителей перевести ребенка в другое учебное заведение. Ранее она училась в городской гимназии, откуда ее пришлось перевести из-за проблемного поведения.

Как сообщали в школе, девочку уже хорошо знают в криминальной полиции и в службе по делам детей.

В Конотопе 13-летняя девочка затравила педагогов школы