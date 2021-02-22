У Сумах розгорається скандал через вчителя, який закликав дітей святкувати 23 лютого

Сьогодні, 22 лютого, на уроці Захисту Вітчизни у Сумській школі №18 вчитель вищої категорії полковник Соломонов Борис Володимирович нагадав своїм учням про необхідність привітати всіх рідних з 23 лютого.

Про це розповіла молодший сержант ЗСУ Ольга Герасименко на своїй сторінці в Facebook .

"Я, молодший сержант ЗСУ, мама трьох дітей, яким ще вчитися в цій країні, наполегливо прошу Державну службу якості освіти України, Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки, Сумську міську раду нагадати цьому полковнику, що він викладає Захист Вітчизни в Україні, а не в Росії", - написала Герасименко.

Жінка сильно обурена тим, що вчитель закликає дітей святкувати день ворожої нам армії, яка щодня вбиває громадян України.

Варто зазначити, що це не єдиний скандал з 23 лютого за останній час. Так, у Харкові заклад корисного харчування "Fit kitchen" вирішив святкувати 23 лютого після чого розгорівся скандал.

Після хвилі критики адміністратор закладу випустила звернення, в якому сказала, що не збирається ні за що вибачатись або щось змінювати. За її словами, кожен має право святкувати в той день, в який йому хочеться.

Ми також писали про те, що у Львові стався мовний скандал. Головному тренеру команди "Львова" Віталію Шумському дали жовту картку через українську мову.