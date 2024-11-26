С сульфатами или без? Дерматологи рассказали, как выбрать идеальный для вас шампунь

Что следует знать о мойке шампунем

Профессор дерматологии Стэнфордского медицинского центра Закиа Рахман объяснила, если мы не очищаем кожу головы регулярно, эти выделения из сальных желез могут накапливаться и стать питательными веществами для бактерий и грибков, живущих на поверхности кожи головы.

Кроме того, шампунь помогает удалить пот и загрязнители окружающей среды из кожи головы и волос. Шампунь также помогает удалить то, что мы наносим на волосы. Это спреи, лосьоны и масла.

Самый здоровый шампунь для вашего типа волос

Американская академия дерматологии объясняет, что вам следует выбрать шампунь, который подходит для вашего типа волос, например прямых, тонких или вьющихся.

Итак, чтобы найти здоровый шампунь для вас, вам сначала нужно понаблюдать за своими волосами и кожей головы, чтобы знать, что вам нужно, говорят эксперты.

Рекомендуется думать о шампуне с точки зрения его действующих ингредиентов:

Анионные моющие средства

Это в основном сульфаты и они очень эффективны для удаления жира и пота из кожи головы и волос.

Катионные моющие средства

Эти ингредиенты могут быть не такими эффективными в очистке или вспенивании, как анионные моющие средства, но они придают волосам мягкость и делают их очень послушными.

Это делает катионные моющие средства лучшим выбором для людей с химически обработанными или окрашенными волосами.

Распространенным катионно-поверхностно-активным веществом в шампуне является цетилтриметиламмоний хлорид.

Вы также можете найти эти ингредиенты в кондиционерах и шампунях.

Амфотерные моющие средства

Амфотерные моющие средства часто используются в щадящих шампунях и даже детских шампунях. Они хорошо очищают и вспенивают и не щиплют глаза.

В списке ингредиентов вы увидите амфотерные моющие средства, указанные как бетаины и производные имадазолия.

Как часто нужно использовать шампунь?

Однозначного ответа на этот вопрос действительно нет, потому что это зависит от вашей индивидуальной кожи головы и типа волос, вашего образа жизни (например, как часто вы тренируетесь) и продуктов для волос, которые вы используете.

Нужно ли избегать сульфатов?

Сульфаты, такие как лаврсульфат натрия (SLS), являются распространенным видом поверхностно-активного вещества, содержащегося в шампуне. Это означает, что эти соединения очищают и удаляют грязь, жир и продукты из кожи головы и волос.

В последние годы сульфаты привлекли много внимания, поскольку в социальных сетях распространялись заявления о том, что они могут быть канцерогенными. в том, что ингредиенты могут вызвать раздражение кожи головы.

По словам экспертов, при частом использовании сульфатных шампуней ваши волосы могут стать грубыми, тусклыми, вьющимися и легко спутанными. А для людей, имеющих крашеные волосы, сульфаты могут лишить цвета. Поэтому эксперты советуют время от времени чередовать шампуни.