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Проявіть м'якість і не відступайте: знаки Зодіаку, яких у грудні чекає удача

STYLERЖиття    20.11.2019 - 06:27
Проявіть м'якість і не відступайте: знаки Зодіаку, яких у грудні чекає удача
Гороскоп на грудень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких у грудні чекає приємна подія

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить наприкінці року, що минає – вони зустрінуть свою долю, зможуть відновити давно втрачені зв'язки, матимуть фінансову незалежність, а також зможуть суттєво поправити свої справи. Грудень – місяць, коли треба підбити підсумки, розрахуватися з боргами, попросити вибачення за завдані образи. Зірки рекомендують проявити м'якість і гнучкість в першій декаді місяця, а в другій – проявити наполегливість, але при цьому залишатися відкритим і доброзичливим.

Стрілець

Представникам цього знаку астрологи рекомендують цінувати тих, хто знаходиться поруч. У грудні дружба буде дуже важлива, і під впливом планет розшириться коло друзів – можлива зустріч з незвичайними людьми з цікавими долями.

А також останній місяць року подарує зустріч з людиною, з яким Стрільці не бачилися багато років і це возз'єднання принесе величезну радість.

Скорпіон

Скорпіонам в грудні варто вийти за рамки власних уявлень про життя. До представників цього знака прийде усвідомлення, що вони можуть отримати більше того, що мають на даний момент, а саме – слави, кохання і грошей, а також друзів. У грудні у Скорпіонів прокинуться сили, з'явиться багато ідей про те, як реалізувати все задумане.

Проявіть м'якість і не відступайте: знаки Зодіаку, яких у грудні чекає удача

Гороскоп на грудень 2019 року (Колаж РБК-Україна)

Леви

В грудні у Левів почнуть здійснюватися бажання і мрії. Астрологи рекомендують сформулювати і записати на листочку все, що вони хочуть досягти і не використовувати частинку "не". Потім варто уявити, що всі ці бажання справдилися, а потім відпустити їх з радістю. Чарівництво починається.

Тельці

Астрологи радять Тельцям жити в сьогоденні, але при цьому замислюватися про майбутнє, за принципом "дають-бери". Зірки рекомендують зробити цю фразу в грудні своїм девізом.

Тільцям в останній місяць року все буде відсипано сповна: матеріальні блага, знайомства з чудовими людьми, теплі зустрічі зі старими друзями. Всі подарунки варто приймати з почуттям вдячності.

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