Суд определил размер штрафа Wellboy, который он выплатит лейблу "ПАПА МЬЮЗИК": сумма немалая

Стала известна сумма, которую Wellboy должна выплатить своему экс-лейблу

На днях суд удовлетворил иск "ПАПА МЬЮЗИК" за расторжение досрочного контракта Антон должен выплатить лейблу 300 тысяч долларов. Это достаточно большая сумма, которую артист должен найти, чтобы конфликт не продвинулся дальше.

Селиванов сразу отметил, что это еще не конец, но все же какой-то "checkpoint" достигнут и добавил, что вел проект Wellboy с самого запуска.

"На прошлой неделе суд первой инстанции удовлетворил иск лейбла "ПАПА МЬЮЗИК" к Антону Wellboy и обязал Антона оплатить компенсацию в размере 300 тысяч долларов за досрочное расторжение договора. Признаюсь, для меня это дело является чем-то личным по нескольким причинам", - пишет Александр.

Стало известно, какую сумму должен выплатить Wellboy своему кодишному лейблу (фото: facebook.com/wellboy.music)

Вероятно все, кто следил за ситуацией, заметили, что она не была спокойной и тихой - обе стороны были недовольны происходящим и демонстрировали это. Однако юрист назвал несколько причин, по которым он доводит это дело до конца.

Первая из них – подрыв репутации и показ того, что любые действия артистов могут оставаться без наказания.

"В обществе возникло много вопросов "что это за контракты, если артист пошел беспоказанно?" Понимаю, что большинство из вас посмотрели сериалы о юристах и считаете, что дела выигрывают мгновенно, и что ответственность наступает по щелчку пальца. Но реальность немного другая", - рассказывает Александр

Второй причиной является принципиальность, которая играет довольно важную роль в мире шоу-бизнеса.

"Это принципиальный кейс для всей индустрии. Он показывает, что контракты действуют, их нужно соблюдать, а за свои поступки нужно нести ответственность. Поэтому, уважаемые инвесторы в музыку, выдыхайте. Вы защищены", - говорит Селиванов.

А вот последняя причина не менее важна, ведь она личная и влияет на лейбл.

"Было вылито много грязи, как на лейбл, так и на меня лично.Как можно увидеть, ситуация набирает обороты и теперь все зависит от поведения самого Антона, уже показавшего свой характер и лейбл", - объяснил юрист.

Александр также отметил, что эта история показала, что в украинском шоу-бизнесе отсутствует уважение к институту права