Суд у Львові відпустив винуватця смертельнї ДТП із 3-річною дівчинкою

У Львові суд відпустив винуватця ДТП із загиблою дитиною і ще трьома постраждалими. 22-річному водієві мікроавтобуса, який влетів у легковик з пасажирами, було призначено умовне покарання.

Трагічна аварія сталася 9 січня на вулиці Пасічній. Згідно з інформацією в матеріалах справи, водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter Богдан Завадський виїхав на смугу для громадського транспорту, рухаючись з перевищенням швидкості. Він врізався в автомобіль Volkswagen Passat, який в цей момент повертав на вулицю Медової Печери. В результаті зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали троє пасажирів легковика, а 3-річна дівчинка загинула на місці.

Поліцейські встановили, що дитину перевозили без спеціального автокрісла. За словами очевидців, дівчинка сиділа на колінах мами.

Під час судового засідання Завадський пояснив, що виїхав на смугу громадського руху, що і призвело до трагедії, бо дуже поспішав "терміново відвезти документи на фірму і не встигав".

22-річний водій також заявив, що викупив пошкоджений в аварії легковик, і компенсував моральну компенсацію постраждалим.

Адвокат постраждалих попросив суд не позбавляти Завадського волі, враховуючи його юний вік і те, що підзахисний відшкодував моральний збиток.

Самі ж постраждалі у ДТП також подали до суду заяви, в яких вказали, що не мають до чоловіка жодних претензій.

У результаті суд не знайшов ніяких обтяжуючих обставин у цій справі, а також взяв до уваги щиросердне каяття Завадського і той факт, що він є студентом і має завершити навчання.

Суддя Назарій Нора звільнив Богдана Завадського від покарання, встановивши йому 3 роки випробувального терміну (якщо за цей період він скоїть кримінальний злочин, то отримає вже термін реальний).

Відео: Трагічна аварія у Львові на вулиці Пасічній 9 січня забрала життя 3-річної дитини