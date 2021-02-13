Український музикант загинув у жахливій ДТП: друзі та близькі розповіли про трагедію

Під Кропивницьким у страшній ДТП загинув 29-річний український музикант і педагог Артем Язловецький, який їхав у легковику "Славута" разом зі своєю дружиною і двома дітьми. Винуватця трагедії, який спровокував аварію на трасі Кропивницький - Кривий Ріг, заарештували на два місяці.

Про це передали в Кіровоградській обласній прокуратурі на Telegram-каналі .

Водієві позашляховика BMW суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Чоловікові інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК.

За версією слідчих, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі "Славутою", за кермом якої був Язловецький - в результаті музикант загинув на місці, а його 25-річна дружина Анастасія та дворічні сини-близнюки були госпіталізовані.

Артем Язловецький з дружиною Анастасією (фото: facebook.com/artem17dolin)

Як видно на фото з місця трагедії, яка сталася 9 лютого біля села Гурівка Долинського району, передню ліву частину авто - зі сторони водія - було повністю понівечено.

Музикант Артем Язловецький загинув у ДТП (фото: t.me/kirgpua)

Артем Юрійович Язловецький був талановитим трубачем, виступав по Україні та працював у Китаї, був викладачем циклової комісії оркестрових духових та ударних інструментів Кропивницького музичного професійного коледжу (раніше він навчався в цьому коледжі).

Як розповіли в навчальному закладі на Facebook-сторінці після смертельної ДТП, артист і педагог був "неординарною особистістю, сповненим нових планів і життєвих устремлінь".

Артем Язловецький (фото: facebook.com/artem17dolin)

У Артема Язловецького з дружиною троє дітей - дочка Злата і два сини Ілля і Кирило. В день трагедії хлопці їхали з батьками в авто на задньому сидінні. Після аварії малюків відвезли в лікарню з травмами та струсом мозку.

Друзі музиканта в мережі розповідають, що Анастасія була госпіталізована у важкому стані та потрапила до реанімації - вона втратила дуже багато крові, у неї сильно пошкоджені внутрішні органи та кілька переломів. Перша операція вже пройшла, але попереду ще інша.

Мама Артема Лариса Кашталян - також музикант. Зараз вона керує церковним хором у храмі святих первоверховних апостолів Петра і Павла у селі Першотравневе.

Близькі Артема звернулися до українців із проханням допомогти родині музиканта, і оголосили збір коштів.

На Facebook-сторінці церкви Долинського Благочиння ПЦУ пишуть: "Хто має можливість допомогти - хай Господь віддасть вам сторицею!

Номер картки мами Артема, Лариси Григорівни Кашталян: 5168 7573 4060 4000".

Артема Язловецького поховали 11 лютого в його рідному Долинську.

Артем Язловецький (фото: facebook.com/artem17dolin)