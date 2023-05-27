Субсидии в июне 2023: кому их назначат, а кто потеряет помощь от государства

В мае некоторые категории украинцев стали получать субсидии даже в неотапливаемый сезон. Однако вместе с тем правительство утвердило ряд изменений, влияющих на процесс получения субсидий.

Кто может получить помощь в июне, а кто - остаться без нее, читайте ниже в материале Styler.

Кому назначат субсидию

Получение субсидий для большинства продлили автоматически, однако есть отдельные случаи, когда за этой помощью нужно обратиться дополнительно.

Если у вас изменилось имущественное или семейное положение, место жительства или другие важные данные, вам необходимо сообщить об этом Пенсионному Фонду в течение 30 дней.

Кроме того, лица, находившиеся в плену не менее месяца, также могут рассчитывать на получение финансовой помощи от государства. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина. Для получения субсидии в этом случае необходимо обратиться в ПФУ.

Автоматически также будут переназначены жилищные субсидии ВПЛ, получающие их по адресу регистрации.

Если человек со статусом ВПЛ планирует оформить субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации, он должен обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Средний размер субсидии в Украине составляет 1700-1800 гривен (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кто может остаться без субсидии

Самая первая причина - это средний доход семьи. Если финансовое состояние позволяет оплачивать "коммуналку" в полном объеме, тогда субсидию вам отменят или не назначат вообще.

Ниже приведено еще несколько оснований для потери субсидии в июне:

вы сменили место жительства

у вас возникла задолженность более чем за три месяца на сумму свыше 680 гривен

выяснилось, что при оформлении вы указали ложный размер доходов

один из членов семьи совершит покупку на сумму, которая превысит 50 000 гривен

Однако задолженности можно избавиться, просто оплатив ее. Чтобы после этого получать субсидию, предоставьте органам ПФУ подтверждающие документы об оплате задолженности. Также получение субсидии возобновится при заключении с поставщиками коммунальных услуг соглашения о реструктуризации долга.

Сколько составляет сумма субсидии

Следует понимать, что она зависит от состава семьи и среднемесячного совокупного дохода. Чем меньше доход получает семья, тем большую сумму предоставляет государство.

Добавим, что средний размер по Украине составляет 1 800 гривен в отопительный сезон.

Чтобы понимать размер пособия, которое вы будете получать, рассчитайте его самостоятельно.

Для этого вам нужно знать следующие данные:

среднемесячный совокупный доход семьи

доход на одного члена семьи

соотношение второго пункта к прожиточному минимуму по состоянию на период предоставления субсидии

процент обязательной платы - показатель соотношения разделите на 2 и умножьте на 15%

Теперь процент переведите в национальную валюту, умножив его на совокупный доход семьи и рассчитайте полученную сумму обязательного платежа из стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В июне условие начисления субсидии не изменится: вы тратите более 15% прибыли на оплату коммуналки.