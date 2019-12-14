Субсидія по-новому: українцям приготували неприємний сюрприз

Субсидії в Україні незабаром трохи зміняться. Зміни торкнуться форми подачі заяви на отримання субсидії. Про цей "сюрприз" повідомило Міністерство соціальної політики. Відповідний наказ № 1528 від 23 жовтня 2019 року набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Таким чином заяву на субсидію потрібно буде подавати за новою формою.

20 серпня 2019 року Мінсоцполітики повідомило, що монетизовану субсидію можна отримати в будь-якому з 38 уповноважених банків. Уряд розширив перелік банків, через які українці можуть отримувати монетизированную субсидію.

Починаючи з жовтня поточного року виплату готівкових субсидій будуть здійснювати місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або поштові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.

Не пенсіонерам виплата буде здійснюватися на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку. Але якщо людина хоче отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг в іншій банківській установі - їй потрібно з відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту. Разом із заявою потрібно надати реквізити рахунка в уповноваженому банку, в якому є бажання отримувати субсидію готівкою.

Тим людям, у яких немає рахунків у банках, грошова компенсація буде приходити у відділення Укрпошти за вказаною в заяві адресою.