Субсидия может приходить на банковскую карту: как перевести ее из Укрпочты

Подробная инструкция

Для того чтобы перевести субсидию с одного места получения на другое, не нужно посещать государственные учреждения. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда Украины.

Что нужно сделать:

войдите в личный кабинет на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

найдите левое боковое меню и выбрать там раздел "Коммуникации по ПФУ";

нажмите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и выберите "Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы";

заполните и сформируйте заявление, прикрепив отсканированные копии необходимых документов;

заверьте заявление КЭП и отправить на рассмотрение ПФУ.

Что изменилось в получении субсидии

В постановлении Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий" говорится о следующих изменениях:

Возможность назначения субсидии лицам, не менее месяца находившимся в плену, что подтверждается соответствующими сведениями и/или документами

В случае, если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства отличное от адреса домохозяйства, при назначении жилищной субсидии не учитываются доходы лиц, находящихся в плену или считающихся безвестно отсутствующими по решению суда, или имеющих правовой статус лиц, пропавших без вести

Возможность предоставлять в сведениях о лице адрес, по которому он задекларирован. При этом жилищная субсидия может назначаться только по одному месту жительства человека: зарегистрированным, задекларированным или фактическим

Для расчета размера жилищных субсидий в отопительный сезон домохозяйствам, которые в результате вооруженной агрессии РФ против Украины остались без централизованной поставки тепловой энергии и/или поставки природного газа и для обогрева жилых помещений используют бытовые электроприборы, применяются социальные нормативы на коммунальную услугу для индивидуального отопления (если домохозяйства находятся на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных территориях)

Ограничение срока, который дается для исправления ошибки в заявлении и/или декларации на время болезни заявителя. Отныне такой срок можно продлять на время болезни субсидианта, но не дольше, чем до дня окончания отопительного или неотапливаемого сезона

Обязательство в течение 30 календарных дней информировать уполномоченный орган, если лицо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства находились за границей совокупно более 60 дней в периоде, за который учитываются доходы

Большинство новаций будут реализованы органами ПФУ без обращения граждан. Однако некоторым получателям субсидий все же придется обратиться в соответствующие учреждения.

Это, в частности, представители домохозяйств, в составе которых находятся лица, находящиеся в плену, и это подтверждается сведениями и/или документами.