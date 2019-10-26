Субсидії ЖКГ: українцям зробили приємний сюрприз

На субсидії в Україні зможе претендувати більш широке коло людей, при цьому є і погана новина - уряд підняв на 5% рівень витрат сім'ї на оплату компослуг (з 15% до 20%), починаючи з яких можна отримати цю субсидію. Але нові правила вступлять в силу тільки з травня 2020 року. Експерти схвалюють обидва нововведення, але кажуть, що субсидіантів стане менше, а борги за комуналку збільшаться, передає "Сьогодні".

Міністр соцполітики Юлія Соколовська роз'яснила: спрощення оформлення субсидій стосуються дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), сільських пенсіонерів та військовослужбовців. Так, комісіям місцевих органів влади надано право призначати субсидію ДБСТ на понаднормову площу житла (понад 120 кв. м для квартир і 200 кв. м для будинків), а у доходах ДБСТ вже в нинішньому отопсезоні не буде враховуватися матеріальна допомога, стипендія дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані ними (ДБСТ, а не дітьми) транспортні засоби.

В доходах селян старше 60 років, які перебувають у шлюбі і проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, при призначенні субсидій не будуть враховуватися доходи того чоловіка, який "не значиться" за адресою домогосподарства, претендує на держдопомогу. А військовослужбовці-субсидіанти отримали право не надавати довідку про сплату ЄСВ.

Субсидії в Україні (колаж РБК-Україна)

Нарешті, небагаті сім'ї зможуть сподіватися на субсидію, навіть якщо мають автопричіп, якому менше 5 років (раніше для отримання субсидії будь транспорт, наявний в сім'ї, повинен бути старше 5 років). Ці заходи, за словами міністра, дозволять отримувати або збільшити держдопомогу на оплату комуналки всім перерахованим категоріям субсидіантів.

При всьому цьому уряд планує підняти на 5% рівень витрат сім'ї на оплату компослуг (з 15% до 20%), починаючи з яких можна отримати цю субсидію. Збільшення "цензу" доходів для претендентів на субсидію експерти оцінюють негативно для субсидіантів і пояснюють просто: треба зменшити число претендентів на держдопомогу.

Експерти впевнені: у 2020 році, коли почнуть рахувати субсидії по-новому, відсіється більше половини тих, хто їх отримує, або до 2 млн сімей.

Нагадаємо, що раніше ПФУ назвав суми виплат пенсій та субсидій за місяць.