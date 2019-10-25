ПФУ назвав суми виплат пенсій та субсидій за місяць

Фото: Пенсійний фонд України (УНІАН)

За жовтень фонд виплатив 35,2 млрд грн пенсій та 0,2 млрд грн субсидій

Пенсійний фонд України 25 жовтня завершив фінансування пенсій за жовтень і житлових субсидій за вересень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними відомства, на пенсії за жовтень направлено 35,2 млрд грн на житлові субсидії за вересень - 0,2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів. За інформацією ПФУ, частка пенсіонерів за різними категоріями розподілилися наступним чином: за віком (76%) - середня пенсія 3009 грн, по інвалідності (12%) - 2547 грн, в разі втрати годувальника (6%) - 2853 грн, за вислугу років (5%) - 4124 грн, соціальні пенсії (1%) - 1571 грн.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидиантов становлять близько 75%.

Згідно з проектом державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.