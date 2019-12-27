Субсидії в Україні: приємний сюрприз для отримувачів пільг

В уряді України анонсували приємний сюрприз для одержувачів субсидій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

Як повідомляється, Кабінет міністрів України вніс зміни в процедуру переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги. Українці отримають право з 1 січня 2020 року в будь-який час перейти зі звичайної форми нарахування пільг на готівкову форму. Раніше подати заяву можна було тільки до 15 жовтня і це було дуже незручно для жителів України.

Саму монетизацію субсидій запустили в Україні з 1 жовтня 2019 року. Українці отримали право отримувати субсидії готівкою в руки або ж на банківську карту.

Для тих, хто хоче отримувати субсидії на банківську карту – Ощадбанк створює обліковий запис одержувача пільг з рахунком, на який нараховуються гроші. Кошти на оплату комунальних послуг списуються автоматично. Якщо до кінця опалювального сезону вийде заощадити, то користувач залишок зможе зняти готівкою.

Для виплати субсидій готівкою, українцям потрібно вибрати один із 38 банків, відкрити рахунок і отримувати щомісяця кошти на оплату комунальних послуг. Оплачувати рахунки доведеться самостійно.

Щоб оформити готівкову монетизацію субсидій, потрібно звернутися в управління соціального захисту, написати заяву і вказати реквізити рахунку в банку. Для тих, кому незручно отримувати в банку, можуть оформити отримання готівки через Укрпошту.

Тим, у кого є борги по комунальних платежах, можуть відмовити у монетизації субсидій.