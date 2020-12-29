Субсидії в 2021 році: у Мінсоцполітики розповіли, кому доведеться повернути гроші державі

У Мінсоцполітики розповіли, кому доведеться повернути гроші за субсидії (Колаж РБК-Україна)

В Україні встановили порядок повернення помилково сплачених громадянам пільг. Жителі країни, у яких в ході перевірки буде виявлено порушення, будуть змушені повернути кошти державі.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розказала в ефірі програми "Сніданок 1+1", хто і як повинен буде повернути гроші. Вона зазначила, що є три програми верифікації. При першій перевіряють доходи тих, хто хоче оформити субсидію.

Якщо її призначили, то проводиться другий етап верифікації - Міністерство фінансів перевіряє дані реєстрів на предмет великих покупок і нерухомого майна (понад 50 тисяч гривень за один раз), а також несплати ЄСВ за три місяці.

Під час третього етапу верифікація проводиться повторно – через три роки.

"Є випадки, коли людина неправомірно отримала субсидію. Якщо людина не навмисне це зробила, тому що виникла якась помилка, то їй знову можуть призначити на наступний опалювальний період субсидію. Це врахують і людина не буде повертати грошей. Якщо ж це зроблено навмисне, були приховані доходи або майновий стан, то тоді повернути кошти доведеться", - розповіла міністр.

Також Марина Лазебна розповіла, що в Україні розширили програму отримання субсидій і тепер оформити пільги зможе більше українців, ніж раніше.

Кому доведеться повернути гроші за субсидії державі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які правила та умови подачі документів на субсидії будуть діяти у 2021 році.

А також розповідали про те, кого в Україні можуть змусити повернути субсидії у 2021 році.