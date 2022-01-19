Стюардеса розповіла, як екіпаж літака обманює пасажирів: найпоширеніші фрази

Стюардеси мають забезпечувати безпеку та комфорт пасажирів. Однак, періодично вони змушені брехати, причому спонукають їх до цього різні причини – від економії сил до бажання уникнути паніки.
Про це пише Express.
Так, стюардеса Ден Ейр розповіла, що попри те, що вона завжди пропонує пасажирам допомогу, але не все, що каже екіпаж, є правдою.
Кажуть не правду вони на благо, щоб мандрівники зберігали спокій і відчували себе впевнено.
"Не варто хвилюватися, наш літак у повній безпеці!"
Стюардеса сказала, що вони не обов'язково брешуть, але екіпаж не може бути повністю впевнений, що літак не матиме технічних проблем.
За словами стюардеси, одного разу вона пожартувала з пасажирів: "Просто не звертайте уваги на клейку стрічку на крилі, зламані верхні шафки, несправний унітаз, раковину в носовій кухні, яка постійно тече".
"Це абсолютно нормально"
Ден каже, що таку фразу вони мають сказати пасажирам. В літаку може виникнути дивний звук чи турбулентність, однак, як би не були налякані бортпровідники, вони повинні зберігати спокій.
"У нас нічого з цього не лишилося"
Часто у стюардес може бути все, що просить пасажир. Однак, дістатися до того предмету може бути незручно або неможливо. Тому у такому разі пасажиру можуть сказати, що те, що він просить, може бути на іншому візку або на зворотному шляху в камбузі.
"Мені шкода!"
Ден розповіла, що екіпаж зазвичай вибачається, щоб пасажирові стало краще. Зокрема, краще вибачитися перед пасажиром за погану погоду, що затримала рейс, аніж вступати в суперечку.
"Так, вибачте за погану погоду, яка затримала ваш рейс. Мені шкода французьких авіадиспетчерів, які вкотре вирішили оголосити страйк", - навела приклад стюардеса.
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