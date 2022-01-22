Стюардеса назвала прилад, який обов'язково бере у подорож: допомагає економити

За словами стюардеси Мішель, вона завжди у подорож бере з собою невеличкий дорожній електрочайник. Він складається та не займає багато місця, але дає багато користі.

Зазначається, що він дозволяє їй не витрачати багато грошей на гарячі напої. Все тому, що Мішель купує чай та каву окремо і готує їх самостійно, адже це виходить значно дешевше.

Також, наявність чайника дозволяє їй готувати і їжу.

До того ж вона не користується чайником у готелі. Як відомом, саме такий прилад є одним з найбрудніших речей у готельному номері. Через постійну вологу він є розплідником мікробів та бактерій, а крім того його ще й досить рідко миють

Тому дорожній чайник є чудовою альтернативою, використовуючи яку можна не турбуватися про своє здоров'я.