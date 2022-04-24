"Соромно бути руськими?" Росіяни в Грузії маскуються під українців за допомогою фломастерів

"Расіянці в Грузії намагаються отак от уникнути проблем з населенням. На кого це розраховано - невідомо. А що таке? Соромно бути руськими?" - говориться в підписі до фото.

На кадрі видно, що на номер авто грубо намальований синьо-жовтий прапор - чи то фарбами, чи то фломастерами.

Український прапор також розмістили на торпеді Мерседесу.

Фото: Bozhejakekonchene

А ось так зустрічають росіян в грузинських супермаркетах. На відео жіночка, яка гучно кричить: "Да, я русская! Слава России!". Вона показувала на камеру непристойні жести і скандалила.