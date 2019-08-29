Мені соромно: нардеп, який обматюкав Супрун, пояснив свою поведінку (відео)

Депутат від партії "Слуга народу" і радник президента Володимира Зеленського Михайло Радуцький пояснив, що він мав на увазі в смс-ці, яку він написав на засіданні 29 серпня у Верховній Раді. За його словами, йому за матюки соромно, а за перписку - ні. Про це нардеп повідомив в коментарі "Українській правді".

Журналіст видання в кулуарах запитав у Радуцького, чи не соромно йому за свою переписку.

"Мені соромно за слова, а не листування, тому що це моя особиста переписка з моїм особистим другом. Це перше", – сказав нардеп.

Депутат зазначив, що раніше в Україні його дорікали за підтримку Супрун.



"Друге. Протягом трьох діб, 24 години на добу мене звинувачувало пів країни, що я підтримую призначення Уляни Супрун. Але я написав про іншу людину. Про це я написав, але в тій формі, в якій було поставлено питання", – додав Радуцький.



Такі слова публічно говорити не можна, погодився нардеп. Також він визнав, що треба стримуватися. Михайло Радуцький уточнив, що до Супрун він ставиться з глибокою повагою, але він буде "просувати" Черненко.

Відео: Михайло Радуцький (YouTube/Українська правда)

Як ми раніше писали, під час засідання Верховної Ради 9 скликання 29 серпня новоспечений нардеп від партії "Слуга народу", а також радник Володимира Зеленського Михайло Радуцький попався на жорстких нецензурних висловлюваннях у своєму листуванні.

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