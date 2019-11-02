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Сором і страх: Комаровський вказав на помилки в делікатній ситуації з дитиною

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Євген Комаровський порадив, як обговорити незручну ситуацію

Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо дитина застала батьків під час заняття сексом. На своєму особистому сайті педіатр порадив, як не допустити подібного, а також як вчинити, якщо це все ж сталося.

Завданням батьків у даній ситуації буде зробити все, щоб не викликати у дитини почуття провини, сорому, незручності або ж страху. Комаровський радить батькам вибачитися і поговорити.

Як уникнути неприємної ситуації

Кращим виходом буде замок на батьківській спальні - його варто встановити, коли дитина починає самостійно пересуватися по квартирі. Якщо дорослим захочеться усамітнення, краще закритися.

Якщо неминуче сталося

Педіатр радить впоратися з емоціями, якщо дитина увірвалася в кімнату в самий незручний момент. Не можна показувати синові або дочці, що вони зробили щось страшне.

Те, як дитина відреагує, залежить від її темпераменту, віку, а також знань про секс.

Як реагувати батькам залежно від віку дитини

2-3 роки. Малюк швидше за все нічого не зрозуміє, тому питань у нього швидше за все не виникне. Якщо це сталося вночі, варто поцікавитися: "Ти в порядку?", "Хочеш пити / в туалет?" і т. д.

4-5 років. У цьому віці дитина багато чого розуміє. Кращим поясненням буде, що мама з татом обіймаються, тому що один одного люблять.

6-8 років. Школяр може з цікавості запитати, що відбувається, і чи не бились батьки.

9-12. У цьому віці діти можуть дуже зніяковіти і боятися, що вони зробили щось дуже погане. Педіатр радить не реагувати бурхливо або негативно.

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина побачила секс батьків (фото: icliniq.com)

Відкладіть розмову на деякий час

Делікатну розмову можна відкласти, дочекавшись, коли емоції стихнуть. При розмові варто дати дитині зрозуміти, що вона не зробила нічого поганого. Потім з розмови варто зрозуміти, яке пояснення дитині потрібно, адже деякі діти вже знають, що відбувається. Їм потрібно лише формальне підтвердження того, що все нормально.

Головні помилки

У такій ситуації важливо не допустити двох помилок - занадто бурхливої реакції, а також ігнорування ситуації. Навіть якщо дитина не задає питань, все одно варто почати розмову. Бо мовчанням дорослі перекладають відповідальність на дитину.

"Пам'ятайте: нашкодити можна тільки неадекватною реакцією і ігноруванням ситуації. Якщо ж ви готові спокійно обговорювати те, що трапилося, то епізод не залишить незручності і сорому ні у вас, ні у дітей", - резюмував педіатр.

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