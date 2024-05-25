Подойдут новичкам: 7 квартирных растений, за которыми легко ухаживать

Уход за растениями разнится в зависимости от их вида. Хотя кажется, что это просто, иногда приходится прилагать значительные усилия, ведь некоторые растения нуждаются в постоянной высокой температуре, влажности и ярком солнечном свете. В то же время некоторые действительно не создают хлопот и отлично подходят начинающим.

О том, какие растения следует выбирать новичкам в выращивании растений, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Бромелия

Если вы хотите добавить яркие цвета в свое пространство, эксперты рекомендуют обратить внимание на цветущую бромелию.

Более выносливая, чем многие другие цветущие растения, бромелия может выдержать нерегулярный полив. Поэтому она отлично подходит для новичков, привыкающих к графику ухода за растениями.

Бромелия (фото: Freepik)

Спатифиллум (лилия мира)

Известная своими яркими листьями и красивыми белыми цветами, лилия мира предпочитает большое количество воды за один раз по редкому графику.

Если вы отстаете от графика, ее длинные листья могут поникнуть, однако эксперты говорят, что растение удивительно снисходительно относится к хорошему поливу.

Спатифиллум (фото: Freepik)

Спатифиллум также является отличным выбором для начинающих, поскольку это универсальное растение - легко адаптируется к условиям с ярким непрямым светом или слабым освещением.

Потос

Это сочетание лучшего в растении для новичков в выращивании. Потос даже прозвали дьявольским плющом, поскольку он невероятно устойчив к условиям.

Это неприхотливое растение может переносить много яркого солнца или слабое освещение (однако лучше все же держать его подальше от яркого прямого солнца).

Потос (фото: Wikipedia)

К тому же потос спокойно переносит редкий полив. На самом деле даже лучше дать почве полностью высохнуть перед тем, как поливать.

Монстера

Монстера, известная большими листьями тропического вида, не боится обычных растительных невзгод и процветает в большинстве домашних условий. Однако, когда монстера здорова, вы увидите больше фирменных отверстий и расколов.

Умеренный свет и редкий полив - это все, что нужно растению. Кроме этого, монстеру легко размножить в воде с помощью черенки.

Монстера (фото: Freepik)

Монстера Минима

Названная так за сходство с листьями монстеры, это растение на самом деле относится к другому виду - однако специалисты говорят, что за ним так же легко ухаживать.

Это растение отлично подходит для начинающих благодаря своей гибкости к условиям освещения. Яркая комната в вашем доме - это все, что нужно.

Монстера Минима (фото: Freepik)

Хотя тропическая мини-монстера предпочитает повышенную влажность, она будет прекрасно чувствовать себя и в помещении, если держать ее подальше от вентиляционных отверстий и сквозняков.

Китайский вечнозеленый

При правильных условиях освещения - китайский вечнозеленый куст любит среднее или яркое освещение - это классическое комнатное растение может вырастить листья с множеством красивых цветов, включая красный, персиковый и розовый.

Кроме этого, они не боятся пересыхания - их достаточно поливать раз в несколько недель, когда почва становится сухой.

Китайский вечнозеленый (фото: Freepik)

Сансевиерия (Змеиное растение)

Забывчивые (или занятые) новички оценят, что это пестрое растение не требует много внимания. Поскольку это разновидность суккулентов, их не нужно часто поливать.

Увлажнять почву следует тогда, когда верхние несколько сантиметров станут сухими и рассыпчатыми.

Сансевьерия (фото: Freepik)

Змеиное растение может переносить практически любое освещение, но особенно хорошо растение чувствует себя при большом количестве солнечного света.