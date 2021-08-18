"Жахливі" фото з гуртожитку НАУ виявилися фейком: дивіться, як насправді виглядають кімнати

У Національному авіаційному університеті відреагували на скандал з "моторошними" умовами в гуртожитку №11 на вулиці Ніжинській в Києві, де живуть студент.

Реальний стан кімнат показали на сайті університету, а також розповіли, хто "розігнав зраду".

Що було раніше

Так, раніше у мережі опублікували фото гуртожитку, де живуть студенти авіаційного університету. Умови на змінках були просто жахливими, туалети та душові практично розбиті й зруйновані, раковини розламані, двері в кімнати зібрані з різних шматків фанери, місцями відсутнє покриття на підлогах, а розетки просто вивернуті назовні.

Також повідомлялося, що студенти цього гуртожитку ще й доплачують за таке житло – 530 гривень на місяць.

Як відреагував університет

Однак, через деякий час адміністрація заявила, що фотографіям вже декілька років.

"Інформаційна атака" направлена, скоріш за все, від минулого керівництва університету, за результатами діяльності якого порушено понад 8 карних справ, і має на меті дискредитацію університету після успішної вступної компанії, за результатами якої НАУ посів 4 місце в Україні за кількістю поданих заяв абітурієнтів", - йдеться на сайті.

Крім того, гуртожитки Студентського містечка все ж таки потребують капітальних ремонтів. Адже попередні роки за керівництва колишнього ректорату приміщення гуртожитків були у критичного стану, а ремонтних робіт ніхто не проводив взагалі.

Вже у лютому після зміни керівництва НАУ було розроблено план з усунення недоліки в період з 2021 року по 2026 рік.



Реальний стан окремих приміщень Гуртожитку 11 (фото: nau.edu.ua)

Наразі університет придбав та встановив понад 150 одиниць газових та електричних плит, оновив м'який інвентар в кількості понад 2000 одиниць матраців, подушок, комплектів постільної білизни.

"Здійснюються заходи з усунення недоліків протипожежної безпеки - закуплено необхідна кількість пожежних щитів, проводиться підготовка до встановлення протипожежної сигналізації в гуртожитках тощо", - йдеться у повідомленні.

Реальний стан окремих приміщень гуртожитку 11 (фото: nau.edu.ua)