Студенти коледжу культури знущалися з однолітка: "ти ж мужик, ти не підеш скаржитися?"

У Мелітополі Запорізької області у місцевому професійному коледжі культури і мистецтв студенти знущалися зі свого однолітка, знімали все це на відео, і викладали в популярну соцмережу TikTok.

"Про мого одногрупника зняли ось це відео. Відео у відкритій групі. Над хлопчиком знущаються, і про це всі знають, але "ти мужик, ти не підеш скаржитися?" Як можна допомогти? Тільки не пишіть, що це просто жарт", - написав анонім.

За його словами, над хлопцем почали знущатися з початку навчального року. Але це було не систематично, деякий час його не чіпали. При цьому знущання періодично повторюється. В гуртожитку всі знають про це і сміються, і ніхто за нього не заступається.

У Telegram-каналі опублікували два відео за участю хлопця, про якого, ймовірно, йде мова. На одному він лежить на ліжку, а хлопець імітує з ним статевий акт. На іншому відео йому дають ляпаси, а за кадром чути, як сміються студенти.

Відео знущань можна подивитися за цим посиланням.

Варто зазначити, що інформація про буллінг дійшла до обласного управління освіти. Вони пообіцяли розібратися у справі і виселити всіх винних з гуртожитку, а деяких навіть виключити з коледжу.

Пізніше Telegram-канал повідомив, що керівництво коледжу на чолі з в. о. директора Михайлом Єгоровим намагається зам'яти справу. Керівництво заявило, що факт буллінга ще необхідно довести. Зараз проводиться комплексна перевірка.

В адміністрації коледжу заявили, що вони провели бесіду з хлопцями і вони сказали, що робили ролики заради хайпу.

"Психологи працюють з дітьми, будемо з'ясовувати, чи присутні там факти буллінга... Більшість учасників, які "засвітилися" в цьому ролику, в один голос заявляють, що це "хайпові фейки", підносять це як якусь гру, мовляв, "готуємося до Ліги Сміху", - зазначив Єгоров.

За даними ТСН, правоохоронці вже в курсі інциденту і встигли опитати всіх учасників подій - це студенти 1-3 курсів коледжу культури і мистецтв, які проживають у гуртожитку.

Поліція говорить про те, що дані відео знімали в кінці минулого року для розваги, але вони не знають, хто їх завантажував в мережу.

Відомо також, що 16-річний хлопець, про якого одногрупники повідомили, що він страждає від буллінга, факт знущань не підтвердив. Батьки неповнолітнього також відмовилися від написання заяви в поліцію.