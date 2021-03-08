У центрі Києва сталася жорстка бійка: кілька людей били одного
У Києві сталася бійка (колаж РБК-Україна)
У Києві біля метро "Либідська" сталася бійка. Кілька людей били одного.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
В результаті побиття чоловік втратив свідомість. На місце НП приїхала поліція, але він відмовився від претензій до кривдників.
"Після відключки потерпілий пролежав хвилин 10, потім його привели до тями перехожі, які підбігли (до речі, в" швидку "свідок не додзвонився, - сказано в повідомленні.
Поліція поїхала з місця бійки, а нападники втекли.
Відео можна переглянути за посиланням.
У коментарях українці відреагували на цю подію.
- А вдруг у него побои средней тяжести? Тогда уже к нападавшим претензии должны быть со стороны государства...
- Как подлые шакалы только стаей могут нападать, пожалуй, по одному тише воды и ниже травы!!!! Бумеранг еще никто не отменял.
- Лежачего ногами в голову...Ну такое.
- Может карманника поймали, или автовора.
Как мы писали ранее, в Кривом Роге, где недавно школьницы жестоко избили девушку, опять подростки устроили массовую драку.