Студенты колледжа культуры издевались над сверстником: "ты же мужик, ты не пойдешь жаловаться?"

В Мелитополе Запорожской области в местном профессиональном колледже культуры и искусств студенты издевались над своим сверстником, снимали все это на видео, и выкладывали в популярную соцсеть TikTok.

"Про моего одногруппника сняли вот это видео. Видео в открытой группе. Над мальчиком издеваются, и об этом все знают, но "ты мужик, ты не пойдешь жаловаться?" Как можно помочь со стороны? Только не пишите, что это - просто шутка", - написал аноним.

По его словам, над парнем начали издеваться с начала учебного года. Но это было не систематически, некоторое время его не трогали. При этом издевательства периодически повторяется. В общежитии все знают об этом и смеются, и никто за него не заступается.

В Telegram-канале опубликовали два видео с участием парня, о котором, вероятно, идет речь. На одном он лежит на кровати, а парень имитирует с ним половой акт. На другом видео ему дают пощечины, а за кадром слышно, как смеются студенты.

Видео издевательств можно посмотреть по этой ссылке.

Стоит отметить, что информация о буллинге дошла до областного управления образования. Они пообещали разобраться в деле и выселить всех виновных с общежития, а некоторых даже исключить из колледжа.

Позже Telegram-канал сообщил, что руководство колледжа во главе с и. о. директора Михаилом Егоровым пытается замять дело. Руководство заявило, что факт буллинга еще необходимо доказать. В данное время проводится комплексная проверка.

В администрации колледжа заявили, что они провели беседу с ребятами и они сказали, что делали ролики ради хайпа.

"Психологи работают с детьми, будем выяснять, присутствуют ли там факты буллинга... Большинство участников, которые "засветились" в этом ролике, в один голос заявляют, что это "хайповые фейки", преподносят это как некую игру, мол, "готовимся к Лиге Смеха", - отметил Егоров.

По данным ТСН, правоохранители уже в курсе инцидента и успели опросить всех участников событий - это студенты 1-3 курсов колледжа культуры и искусств, которые проживают в общежитии.

Полиция говорит о том, что данные видео снимали в конце прошлого года для развлечения, но они не знают, кто их загружал в сеть.

Известно также, что 16-летний парень, о котором одногруппники сообщили, что он страдает от буллинга, факт издевательств не подтвердил. Родители несовершеннолетнего также отказались от написания заявления в полицию.