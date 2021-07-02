Студентка з Харкова мріє одужати і стати музикантом: батьки просять про допомогу
Анастасія Доценко їх Харкова потребує допомоги небайдужих українців. 20-річна студентка ХНУ ім. Каразіна знаходиться в турецькій клініці в дуже важкому стані.
Про це розповіли батьки дівчини й просять про допомогу, оскільки самостійно вони вже не справляються.
"У Насті рак лімфатичної системи. Щоб вижити, їй провели 18 курсів хімієтерапії, 7 курсів імунотерапії, 7 операцій, серед яких і трансплантація кісткового мозку своїх стовбурових клітин, але вона не дала бажаного результату. Стався ранній рецидив і хвороба повернулася", - розповіла мама дівчини.
Раніше Анастасія проходила лікування в Харкові, але через важкий стан лікарі порекомендували їй лікуватися за кордоном. Дівчина знаходиться в турецькій клініці Анадолу. Там вона проходить імунотерапію для підтримки ремісії та планується провести другу операцію трансплантації кісткового мозку, але вже від стороннього донора.
Для проведення цієї операції необхідно зібрати 126 тисяч доларів. У рідних Анастасії таких грошей немає, і вони просять усіх небайдужих надати посильну допомогу.
Реквізити для допомоги:
Crédit agricole: 5288060023000587
ПриватБанк: 4149439019667850
ANASTASIIA DOTSENKO
Також можна залишити пожертву для Анастасії Доценко ось тут.
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