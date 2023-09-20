Украинцы могут получить скидки на топливо: что известно

ПриватБанк объявил о запуске акции, которая поможет водителям экономить на топливе. Специальные скидки будут действовать на АЗС сети WOG до 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию " ПриватБанка ".

Кто и как может получить скидку на топливо

Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная), могут стать участниками акции.

Какие условия нужно выполнить:

заправьте авто на АЗС сети WOG любым горючим от 20 литров до 125 литров одним чеком

назовите свой номер телефона на кассе или покажите карту PRIDE

оплатите покупку картой Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная) удобным способом: на кассе АЗС, через сервис WOG PAY или терминал самообслуживания WOG PAY BOX

Какой размер скидки на топливо:

1,5 грн - на каждый литр бензина и дизеля

1 грн - на газ

Акция действует до конца октября (скриншот)

Какие моменты нужно учесть

ПриватБанк отмечает, что для участия в этой акции регистрация не требуется. Также нет ограничений по количеству раз, когда участник может получить скидку на горючее в течение действия акции.

Также учтите, что акционные скидки от ПриватБанка добавляются к скидкам программы лояльности WOG.