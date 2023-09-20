Украинцы могут получить скидки на топливо: что известно
ПриватБанк объявил о запуске акции, которая поможет водителям экономить на топливе. Специальные скидки будут действовать на АЗС сети WOG до 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "ПриватБанка".
Кто и как может получить скидку на топливо
Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная), могут стать участниками акции.
Какие условия нужно выполнить:
- заправьте авто на АЗС сети WOG любым горючим от 20 литров до 125 литров одним чеком
- назовите свой номер телефона на кассе или покажите карту PRIDE
- оплатите покупку картой Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная) удобным способом: на кассе АЗС, через сервис WOG PAY или терминал самообслуживания WOG PAY BOX
Какой размер скидки на топливо:
- 1,5 грн - на каждый литр бензина и дизеля
- 1 грн - на газ
Акция действует до конца октября (скриншот)
Какие моменты нужно учесть
ПриватБанк отмечает, что для участия в этой акции регистрация не требуется. Также нет ограничений по количеству раз, когда участник может получить скидку на горючее в течение действия акции.
Также учтите, что акционные скидки от ПриватБанка добавляются к скидкам программы лояльности WOG.
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