Студент вистрілив у першокурсницю в Дніпрі: нові деталі події

У Дніпрі стався жахливий інцидент – студент Дніпровського Національного університету влаштував стрілянину в гуртожитку №2. Він вистрілив з револьвера в першокурсницю, а потім спробував скоїти суїцид. З'ясувалося, що хлопець таким чином вирішив помститися дівчині за невдалий жарт. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповіла подруга постраждалої студентки, все відбулося в приміщенні душової, де дівчата чекали своєї черги і спілкувалися.

"Ми сиділи в душовій, чекали своєї черги, коли цей хлопець зайшов. Ми на нього не звернули ніякої уваги, продовжували спілкуватися і сміятися. Він, мабуть, подумав, що ми над ним жартуємо і прямо про це запитав. Ми відповіли, що нічого подібного в думках не було, що спілкуємося на свої теми. Він наполягав, що все ж таки сміємося з нього, і якщо не перестанемо, то він вистрілить", - розповіла дівчина.

Вона додала, що після цього студент від них відійшов, а вони продовжували спілкуватися. Через деякий час вони почули постріли, а потім хлопець підійшов до них і вистрілив постраждалій в голову. На щастя, рана виявилася не смертельною.

"Соня відчуває себе нормально. Куля пошкодила м'які тканини. Її дістануть і все буде добре", - повідомила подруга першокурсниці.

Студент другого курсу затриманий, і за попередньою інформацією, у момент скоєння злочину він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Дніпрі студент влаштував стрілянину в гуртожитку (Відео: YouTube/ТСН)