"Студент" з Нігерії з хабарем рвався до Одеси, щоб поглиблено вчити українську мову

Чоловік при прикордонному контролі став стверджувати, що приїхав "на курси поглибленого вивчення української мови" в одному з навчальних закладів Одеси. Втім, підтвердити мету свого візиту громадянин Нігерії так і не зміг, тому отримав від прикордонників відмову у в'їзді.

Також у Держприкордонслужбі зауважили, що цей нігерієць-"студент" вже вдруге цього місяця невдало намагається потрапити на територію України.

Однак цього разу іноземець вирішив, що ситуацію може змінити давання хабаря. Тому наполегливий мандрівник запропонував прикордонникам 300 доларів.

"Від неправомірної вигоди прикордонники відмовились, факт спроби надання хабаря співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби задокументували та надіслали повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України", - поінформували в ДПСУ.

Закінчилося тим, що іноземця в одеському аеропорту посадили на зворотний рейс до Стамбула. Сталося це вчора, додали прикордонники.

Співробітники Держприкордонслужби не пустили до України "студента" з Нігерії, який пропонував їм хабар (фото: dpsu.gov.ua)