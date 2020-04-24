Сценарій не дуже оптимістичний: вчені спрогнозували розвиток коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені змоделювали чотири сценарії розвитку COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні був діагностований у 7647 людей. Станом на 24 квітня від COVID-19 померли 193 пацієнти, понад 600 осіб – одужали.

Вчені з Гарвардського університету, Оксфорда та Австралійського університету змоделювали чотири варіанти розвитку пандемії в Україні та спрогнозували інфікування від 33 тисяч осіб до 34 мільйонів. Про це йдеться на сайті дослідження.

Самий сумний сценарій – це зняття карантину через два тижні та скасування більшості обмежень. У такому разі коронавірусом буде інфіковано до 67% населення, тобто від 28 до 34 мільйонів осіб. Пік захворюваності припаде на початок червня.

За другим сценарієм карантин продовжать ще на чотири тижні, але почнуть послаблювати обмеження. Пік доведеться також на літо, але кількість хворих буде трохи меншим – від 21 до 30 мільйонів людей.

Третій сценарій – карантин знімають через два тижні, але замінюють його більш м'якими обмеженнями. Пік захворюваності тоді варто очікувати в травні та захворіє в Україні від 34 до 64 тисяч українців. До 2021 року коронавірусом перехворіє близько мільйона людей.

Четвертий сценарій - найбільш жорсткий. Збереження обмежень і після карантину, заборони на поїздки, відвідування громадських місць, обмеження у переміщенні громадян. Цей сценарій виявився найбільш оптимістичними для України – максимальна кількість інфікованих за прогнозом вчених коливається від 33 до 290 тисяч осіб. Загальна кількість інфікованих до кінця року може становити до 2-3 мільйонів людей, а невеликий пік припаде на травень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що епідеміолог дала сумний прогноз про другу хвилю коронавірусу в Україні.