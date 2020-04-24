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Сценарий не очень оптимистичный: ученые спрогнозировали развитие коронавируса в Украине

STYLERКоронавирус    24.04.2020 - 10:32
Сценарий не очень оптимистичный: ученые спрогнозировали развитие коронавируса в Украине
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Ученые смоделировали четыре сценария развития COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине был диагностирован у 7647 человек. По состоянию на 24 апреля от COVID-19 скончались 193 пациента, более 600 человек – выздоровели.

Ученые из Гарвардского университета, Оксфорда и Австралийского университета смоделировали четыре варианта развития пандемии в Украине и спрогнозировали инфицирование от 33 тысяч человек до 34 миллионов. Об этом говорится на сайте исследования.

Самый печальный сценарий – это снятие карантина через две недели и отмена большинства ограничений. В таком случае коронавирусом будет инфицировано до 67% населения, то есть от 28 до 34 миллионов человек. Пик заболеваемости придется на начало июня.

По второму сценарию карантин продолжат еще на четыре недели, но начнут ослаблять ограничения. Пик придется также на лето, но количество заболевших будет немного меньшим – от 21 до 30 миллионов людей.

Третий сценарий – карантин снимают через две недели, но заменяют его более мягкими ограничениями. Пик заболеваемости тогда стоит ожидать в мае и заболеет в Украине от 34 до 64 тысяч украинцев. До 2021 года коронавирусом переболеет около миллиона человек.

Четвертый сценарий - самый жесткий. Сохранение ограничений и после карантина, запреты на поездки, посещение общественных мест, ограничения в перемещении граждан. Этот сценарий оказался самым оптимистичным для Украины – максимальное количество инфицированных по прогнозу ученых колеблется от 33 до 290 тысяч человек. Общее количество инфицированных до конца года может составит до 2-3 миллионов людей, а небольшой пик придется на май.

Напомним, ранее мы писали о том, что эпидемиолог дала грустный прогноз о второй волне коронавируса в Украине.

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